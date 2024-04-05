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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гвардіола продовжує гонитву за титулом

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди этой недели команда Пепа Гвардиолы красиво разобралась с "Астон Виллой" даже без помощи Де Брюйне или Холанда. Силы действительно нужно экономить, поскольку впереди очень много важных матчей.

С другой стороны, вот это противостояние с "Кристал Пэлас" также выглядит как чрезвычайно важная игра, ведь потенциальная потеря очков здесь может стать фатальной в контексте борьбы за титул.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 6 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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