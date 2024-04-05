Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди этой недели команда Пепа Гвардиолы красиво разобралась с "Астон Виллой" даже без помощи Де Брюйне или Холанда. Силы действительно нужно экономить, поскольку впереди очень много важных матчей.

С другой стороны, вот это противостояние с "Кристал Пэлас" также выглядит как чрезвычайно важная игра, ведь потенциальная потеря очков здесь может стать фатальной в контексте борьбы за титул.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 6 апреля.

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