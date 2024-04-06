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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрлинг Холанд посидел на скамейке и готов возвращаться

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом матче "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола решил посадить на скамейке запасных Эрлинга Холанда. Некоторые люди говорят, что это в целях экономии сил, но большинство сходится во мнении, то все-таки неудачная форма норвежца была главной причиной такого решения.

Поэтому подобный стиль воспитания от Гвардиолы должен был подействовать. Готов ли Эрлинг возвращаться на газон и снова разрывать?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 6 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32 тур.

6 апреля. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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