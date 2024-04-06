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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрлинг Холанд посидел на скамейке и готов возвращаться
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом матче "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола решил посадить на скамейке запасных Эрлинга Холанда. Некоторые люди говорят, что это в целях экономии сил, но большинство сходится во мнении, то все-таки неудачная форма норвежца была главной причиной такого решения.
Поэтому подобный стиль воспитания от Гвардиолы должен был подействовать. Готов ли Эрлинг возвращаться на газон и снова разрывать?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 6 апреля.
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Английская Премьер-лига. 32 тур.
6 апреля. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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