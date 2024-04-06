Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом матче "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола решил посадить на скамейке запасных Эрлинга Холанда. Некоторые люди говорят, что это в целях экономии сил, но большинство сходится во мнении, то все-таки неудачная форма норвежца была главной причиной такого решения.

Поэтому подобный стиль воспитания от Гвардиолы должен был подействовать. Готов ли Эрлинг возвращаться на газон и снова разрывать?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 6 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32 тур.

6 апреля. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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