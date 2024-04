Русин и Кухаревич в очередной раз пропускают матчи Чемпионшипа

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин в четвертый раз подряд пропускает матч своей команды. Назарий до сих пор восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Игра 41-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" - "Бристоль Сити" начнется в 17:00.

Другой украинский нападающий Николай Кухаревич в шестой раз подряд не сыграет в матче "Суонси" из-за травмы.

Поединок 41-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" - "Суонси" стартует также в 17:00.

Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture ???? @Boro.



