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Русин и Кухаревич в очередной раз пропускают матчи Чемпионшипа
Причины все те же
фото из свободных источников
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин в четвертый раз подряд пропускает матч своей команды. Назарий до сих пор восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
Игра 41-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" - "Бристоль Сити" начнется в 17:00.
Today's starting XI! ????#SAFC | #SUNBRC pic.twitter.com/ecZlFEdsNc— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 6, 2024
Другой украинский нападающий Николай Кухаревич в шестой раз подряд не сыграет в матче "Суонси" из-за травмы.
Поединок 41-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" - "Суонси" стартует также в 17:00.
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 6, 2024
Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture ???? @Boro.
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/vJLKQjEM4A
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