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Русин и Кухаревич в очередной раз пропускают матчи Чемпионшипа

Англия

Причины все те же

Русин и Кухаревич в очередной раз пропускают матчи Чемпионшипа

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин в четвертый раз подряд пропускает матч своей команды. Назарий до сих пор восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Игра 41-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" - "Бристоль Сити" начнется в 17:00.

Другой украинский нападающий Николай Кухаревич в шестой раз подряд не сыграет в матче "Суонси" из-за травмы.

Поединок 41-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" - "Суонси" стартует также в 17:00.

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Сандерленд Назарий Русин Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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