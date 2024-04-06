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АПЛ. Миколенко наконец-то побеждает, Ярмолюк играет вничью, а Забарный проигрывает аутсайдеру

Англия
Обновлено

После 13 матчей без побед "Эвертон" наконец-то виыгрывает в рамках АПЛ в 2024 году

АПЛ. Миколенко наконец-то побеждает, Ярмолюк играет вничью, а Забарный проигрывает аутсайдеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу 5 матчей в рамках Английской Премьер-лиги начались в 17:00. Потенциально три матча с участием наших соотечественников, поэтому поговорить есть о чем, как там справились команды украинцев и что произошло в других противостояниях?

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Лвиерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Эвертон" — "Бернли" 1:0

Гол: Калверт-Льюин (45+2)

"Эвертон": Пикфорд — Коулман, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Янг (Гаррисон, 83), Гарнер, Гомеш, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Бету, 83)

"Бернли": Мурич — Ассиньон (Родригес, 83), О'Ши, Эстев, Тейлор (Амдуни, 84) — Фостер, Каллен, Берге, Ларсен (Браунхилл, 69) — Одобер (Гудмундссон, 83), Фофана (Витиньо, 62)

Предупреждения: Тарковски (34), Гомеш (45) — Берге (90)

Удаление: О'Ши (67)

Когда твоя команда не может победить уже в 13 матчах в рамках АПЛ подряд и фактически не побеждала в чемпионате в 2024 году, а на улице уже апрель, то обычно для тренера это означает срочное увольнение, а для всей команды перезагрузка с новым наставником.

У "Эвертона" есть немало проблем и за пределами футбольного поля, возможно, именно поэтому они до сих пор оставляют у руля клуба Шона Дайча. Хотя, возможно, просто верят в своего главного тренера. Так или иначе, а Виталий Миколенко снова в стартовом составе, его команда снова на поле, чтобы одержать первую победу за 13 матчей и на этот раз соперником выступал скромный "Бернли". Если уж не побеждать команду из зоны вылета у себя дома, то где вообще набирать очки.

Впрочем сама игра оказалась чрезвычайно скучной. Скорости были очень низкими, команды умело оборонялись и не позволяли что-то создавать у своих ворот. Например, единственный опасный момент у команды Компани за первый тайм - это удар от Чарли Тейлора. На этом все. А у "Эвертона" не было бы даже такого момента, чтобы голкипер "бордовых" Арьянет Мурич не придумал гол на свои ворота фактически из ничего.

Хотел выбить косовар мяч подальше, но ногу подставил Доминик Калверт-Льюин. Рикошет и мяч в сетке ворот. Вот так неожиданно и фактически из ничего. Во втором тайме мы увидели куда более интересный "Эвертон": в частности Калверт-Льюин мог оформлять дубль, но свои ворота спас Мурич, впоследствии и Дукуре пробивал с острой позиции, впрочем выше ворот.

АПЛ. Миколенко наконец-то побеждает, Ярмолюк играет вничью, а Забарный проигрывает аутсайдеру - изображение 1

Что касается Виталия Миколенко, то в атаке украинца мы практически не видели, почти вся полезная работа от него была именно в обороне и в этом аспекте вряд ли можно найти какие-то причины для критики. Очередной матч на хорошем уровне, но без чего-то невероятного. В основном работал в обороне и был там надежным и полезным.

На 67-й минуте задача для "ирисок" стала еще легче, поскольку Дара О'Ши полетел в грубый подкат против Абдулайе Дукуре, за что получил прямую красную карточку. Оставалось лишь сделать все правильно и выиграть матч: есть преимущество в счете, есть преимущество в количестве футболистов на поле.

Подобное преимущество ребята Дайча не упустили. Это очень важная победа для "ирисок", в которой Миколенко в очередной раз показал себя с лучшей стороны, особенно в том, что касается надежности в обороне. "Эвертон" поднимается на 15-ю строчку и опережает "Брентфорд", имея 1 матч в запасе. А команда Компани, учитывая победу "Лутона", наверное, могут прощаться с АПЛ уже окончательно.

АПЛ. Миколенко наконец-то побеждает, Ярмолюк играет вничью, а Забарный проигрывает аутсайдеру - изображение 2

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Астон Вилла" — "Брентфорд" 3:3

Голы: Уоткинс (39, 81), Роджерс (46) — Занка (59), Мбемо (61), Висса (68)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь (Морено, 90+4) — Бэйли (Диаби, 90+4), Макгинн, Луиз, Роджерс (Дзаньоло, 69) — Тилеманс (Дуран, 90+4) - Уоткинс

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Айер, Коллинз — Рорслев, Дамсгор (Тоуни, 81), Янельт, Йенсен (Оньека, 88), Регилон (Льюис-Поттер, 76) — Мбемо (Мопе, 88), Висса (Ярмолюк, 81)

Предупреждения: Карлос (85), Луиз (90+8) — Дамсгор (42), Висса (53)

Еще один матч, в котором мы ожидали увидеть украинца со стартовых минут, впрочем Томас Франк решил, что Егор Ярмолюк уступит место Дамсгору и останется на скамейке запасных. Нестабильный "Брентфорд" приехал в гости к "Астон Вилле", которую в прошлом туре разбил "Манчестер Сити".

Амбиции команды Унаи Эмери все еще остаются чрезвычайно высокими и чтобы оставаться в топ-4 победы просто необходимы, особенно учитывая то, насколько близко от них находится "Тоттенхэм", а также уровень соперника, который едва не втянут в борьбу за выживание в этом сезоне.

Хозяева поля уверенно начали встречу и забили дважды: в конце первого тайма и в начале второго. Опять голом отметился Олли Уоткинс, второй забил зимний новичок команды Морган Роджерс. Казалось, что матч идет к спокойной победе хозяев поля, но Мбемо и Висса были явно против. Кстати, сегодня не было в старте Айвена Тоуни, поскольку у нападающего небольшое повреждение.

За 9 минут "Брентфорд" забил трижды и вышел вперед в моменте, когда казалось, что бороться уже нет смысла. Шикарный камбэк, но Егора Ярмолюка все еще не было на поле. Однако характером обладают не только "пчелы", потому что "вилланы" все же вернулись в игру и снова сравняли счет, дубль Олли Уоткинса.

Под конец игры на поле вышел Егор Ярмолюк, но чем-то отличиться за последние 10 минут ему не удалось, поэтому оценить игру украинца трудно, слишком мало времени он провел в игре. В итоге 3:3. Это важные очки для "Брентфорда", которому следует думать о выживании, учитывая нынешние тенденции, а для "Виллы" это провал, они сильно рискуют потерей четвертого места, "Тоттенхэм" по потерянным очкам опережает их прямо сейчас.

АПЛ. Миколенко наконец-то побеждает, Ярмолюк играет вничью, а Забарный проигрывает аутсайдеру - изображение 3

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Лутон Таун" — "Борнмут" 2:1

Голы: Кларк (73), Моррис (90) — Тавернье (52)

"Лутон": Камински — Хасиока (Берри, 62), Менги, Берк — Каборе, Кларк, Баркли, Даути — Таунсенд (Оньединма, 62), Чонг (Вудроу, 80) — Моррис

"Борнмут": Нето — Смит, Забарный, Келли, Керкез (Сенеси, 86) — Кук (Скотт, 87), Кристи — Тавернье (Уаттара, 59), Клюйверт (Биллинг, 68), Семеньо (Унал, 69) — Соланке

Предупреждения: нет.

Наверное, когда Андони Ираола и его команда ехали на "Кенилворт Роуд", то они ожидали куда более простой игры против одного из аутсайдеров этого сезона АПЛ. Но все получилось не так просто. Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды (а как по-другому?) и в итоге сумел провести средний матч, поскольку хозяева давили с невероятной силой, удержаться под таким давлением было трудно.

После полноценного нашествия моментов у ворот Нето, "вишни" забили в начале второго тайма, отличился Маркус Тавернье. Впрочем "шляпники" не собирались опускать руки и продолжили свое наступление. В итоге, им удалось сравнять счет на 73-й минуте благодаря стараниям Люка Берри и Джордана Кларка.

Наверное, желание выжить в АПЛ было куда сильнее, чем просто удержаться где-то в середине турнирной таблицы. Было очевидно, что коллективы вышли бороться за разные вещи с разной мотивацией. На последние минуте команда Роба Эдвардса все же дожала собственного соперника и Карлтон Моррис забил победный гол.

Невероятно важная и непростая победа для "шляпников", а что касается Ильи Забарного и его команды, то сильно разочаровываться не стоит, поскольку главные турнирные задачи уже выполнены. Проиграть таким бойцам точно не позорно. Теперь у "Лутона" поровну очков с "Ноттингемом", который идет на спасительном, 17-м месте. Правда у "лесников" есть матч в запасе.

АПЛ. Миколенко наконец-то побеждает, Ярмолюк играет вничью, а Забарный проигрывает аутсайдеру - изображение 4

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Сэм Эллисон (Англия)

"Фулхэм" — "Ньюкасл" 0:1

Гол: Гимараэс (81)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья (Броя, 85), Кейрни (Лукич, 65) — Ивоби, Перейра (Траоре, 65), Виллиан (Уилсон, 65) — Муниз (Хименес, 86)

"Ньюкасл": Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Холл (Дамметт, 90+5) — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок (Андерсон, 40) — Мерфи (Барнс, 81), Исак, Гордон (Ритчи, 90+5)

Предупреждения: Лукич (68) — Крафт (19), Лонгстафф (51)

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 1:2

Голы: Сарабия (33) — Пакета (73, с пенальти), Уорд-Прауз (85)

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Килман, Тоти — Семеду, Лемина (Траоре, 80), Гомеш, Доэрти — Аит-Нури (Кунья, 56), Дойл — Сарабия (Чивоме, 80)

"Вест Хэм": Фабьянски — Цоуфал (Джонсон, 46), Мавропанос, Зума, Эмерсон — Альварес, Соучек (Антонио, 46) — Кудус, Уорд-Прауз, Пакета — Боуэн (Крессуэлл, 54)

Предупреждения: Гомеш (43) Тоти (78), Траоре (88) — Эмерсон (31), Пакета (90)

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