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Шеффилд Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Маурисио Почеттино в поисках стабильности

Шеффилд Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После сумасшедшего матча против "Манчестер Юнайтед" в четверг, "Челси" едет на выезд к одному из аутсайдеров чемпионата Англии. Прошлый матч против аутсайдера для "синих" завершился позорной ничьей, в таких матчах они точно не чувствуют себя уверенно.

Сможет ли "Шеффилд Юнайтед" как минимум повторить подвиг "Бернли" и устроить "синим" ад на футбольном поле. Почеттино будет делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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