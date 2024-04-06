Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шеффилд Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Маурисио Почеттино в поисках стабильности
Getty Images / Global Images Ukraine
После сумасшедшего матча против "Манчестер Юнайтед" в четверг, "Челси" едет на выезд к одному из аутсайдеров чемпионата Англии. Прошлый матч против аутсайдера для "синих" завершился позорной ничьей, в таких матчах они точно не чувствуют себя уверенно.
Сможет ли "Шеффилд Юнайтед" как минимум повторить подвиг "Бернли" и устроить "синим" ад на футбольном поле. Почеттино будет делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Оболонь 3:0. Битва аутсайдеров полностью за ровенчанами
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО