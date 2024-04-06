Шеффилд Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После сумасшедшего матча против "Манчестер Юнайтед" в четверг, "Челси" едет на выезд к одному из аутсайдеров чемпионата Англии. Прошлый матч против аутсайдера для "синих" завершился позорной ничьей, в таких матчах они точно не чувствуют себя уверенно.

Сможет ли "Шеффилд Юнайтед" как минимум повторить подвиг "Бернли" и устроить "синим" ад на футбольном поле. Почеттино будет делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Челси" Смотреть трансляцию

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