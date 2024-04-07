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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Юрген Клопп требует вендетты за поражение против "дьяволов" три недели назад

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Три недели назад в рамках Кубка Англии "Ливерпуль" уступил "Манчестер Юнайтед" и вылетел из турнира на стадии четвертьфинала. На этот раз на кону три очка, но каждый балл сейчас для мерсисайдцев настолько важен в контексте борьбы за титул, что переоценить эту важность почти невозможно.

Интересно, что подготовит "Юнайтед" для команды Клоппа на этот раз? В прошлый раз частично удивить все же удалось.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32 тур.

7 апреля. 17:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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