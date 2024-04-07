Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Три недели назад в рамках Кубка Англии "Ливерпуль" уступил "Манчестер Юнайтед" и вылетел из турнира на стадии четвертьфинала. На этот раз на кону три очка, но каждый балл сейчас для мерсисайдцев настолько важен в контексте борьбы за титул, что переоценить эту важность почти невозможно.

Интересно, что подготовит "Юнайтед" для команды Клоппа на этот раз? В прошлый раз частично удивить все же удалось.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32 тур.

7 апреля. 17:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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