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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юрген Клопп требует вендетты за поражение против "дьяволов" три недели назад
Getty Images / Global Images Ukraine
Три недели назад в рамках Кубка Англии "Ливерпуль" уступил "Манчестер Юнайтед" и вылетел из турнира на стадии четвертьфинала. На этот раз на кону три очка, но каждый балл сейчас для мерсисайдцев настолько важен в контексте борьбы за титул, что переоценить эту важность почти невозможно.
Интересно, что подготовит "Юнайтед" для команды Клоппа на этот раз? В прошлый раз частично удивить все же удалось.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.
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7 апреля. 17:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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