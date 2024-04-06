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АПЛ. Брайтон - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия

Канонирам было легко

АПЛ. Брайтон - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" продемонстрировал отличную игру в матче против "Брайтона". Разгромный счет в три мяча полностью соответствует событиям на поле. Команда Роберто Де Дзерби сегодня не имела идей.

Лондонцы выходят на 1-е место в таблице АПЛ, имея 71 очко. У "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на балл меньше, однако мерсисайдцы еще имеют игру в запасе.

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Брайтон" - "Арсенал" 0:3

Голы: Сака 33 (пен.), Гаверц 62, Троссард 86

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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