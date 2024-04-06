Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брайтон - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча
Канонирам было легко
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" продемонстрировал отличную игру в матче против "Брайтона". Разгромный счет в три мяча полностью соответствует событиям на поле. Команда Роберто Де Дзерби сегодня не имела идей.
Лондонцы выходят на 1-е место в таблице АПЛ, имея 71 очко. У "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на балл меньше, однако мерсисайдцы еще имеют игру в запасе.
Английская Премьер-лига, 32 тур
"Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Брайтон" - "Арсенал" 0:3
Голы: Сака 33 (пен.), Гаверц 62, Троссард 86
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Оболонь 3:0. Битва аутсайдеров полностью за ровенчанами
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО