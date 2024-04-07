  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ты вроде бы знаешь, что ожидать от игры, но все равно сложно": Сульшер - об игре Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ты вроде бы знаешь, что ожидать от игры, но все равно сложно": Сульшер - об игре Ливерпуля

Англия
Обновлено

Расхвалил тактику Клоппа

"Ты вроде бы знаешь, что ожидать от игры, но все равно сложно": Сульшер - об игре Ливерпуля

Новина українською

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о "Ливерпуле" Юргена Клоппа.

Читайте такжеСульшер отреагировал на слова Клоппа о Салахе и Роналду

"Мне нравится, как играет "Ливерпуль" при Юргене Клоппе. Ты вроде бы знаешь, что ожидать от игры, но все равно сложно. Они никогда не отдыхают, когда не владеют мячом.

Помню, как победил их в Кубке Англии. Это один из самых ярких моментов в моей карьере в качестве тренера "Юнайтед", — приводят слова Сульшера The Athletic.

Напомним, сегодня в 17:30 "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ливерпулем".

По теме
yellow-arrow
Имущество Александра Исаака подверглось ограблению
yellow-arrow
Шеффилд Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Надоело играть за красных дьяволов. Марсьяль определился, куда перейдет этим летом
Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости