"Ты вроде бы знаешь, что ожидать от игры, но все равно сложно": Сульшер - об игре Ливерпуля

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о "Ливерпуле" Юргена Клоппа.

"Мне нравится, как играет "Ливерпуль" при Юргене Клоппе. Ты вроде бы знаешь, что ожидать от игры, но все равно сложно. Они никогда не отдыхают, когда не владеют мячом.

Помню, как победил их в Кубке Англии. Это один из самых ярких моментов в моей карьере в качестве тренера "Юнайтед", — приводят слова Сульшера The Athletic.