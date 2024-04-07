Олли Уоткинс после ничьей с Брентфордом: нам не хватает менталитета большой команды

"Астон Вилла" после великолепной первой половины сезона в АПЛ, сейчас выступает немного хуже. Львы в последних 5 поединках не пропускали лишь раз - в победном домашнем матче с "Вулверхэмптоном". Во всех остальных играх, в частности с "Брентфордом" вчера, подопечные Унаи Эмери теряли очки. Учитывая то, что львы выигрывали по ходу матча 2:0, им пришлось отыгрываться (за что должны быть благодарны Олли Уоткинсу). Главный форвард бирмингемцев не скрывал своего разочарования.

"Нам не хватало менталитета большой команды, которая доигрывает матч до конца, и это очень разочаровывает. Я не унижаю свою команду, я ее часть. Нам нужно как-то выяснить, когда мы ведем 2:0, как закрывать эту игру", - цитирует Олли Уоткинса BBC.

Добавим, что "Астон Вилла" после 32 туров занимает четвертое место, имея в своем активе 60 очков. Команда Унаи Эмери опережает "Тоттенхэм" на 3 очка, который имеет две игры в запасе.