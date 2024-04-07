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Олли Уоткинс после ничьей с Брентфордом: нам не хватает менталитета большой команды

Англия

Команда Унаи Эмери забуксовала во второй части сезона

Олли Уоткинс после ничьей с Брентфордом: нам не хватает менталитета большой команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" после великолепной первой половины сезона в АПЛ, сейчас выступает немного хуже. Львы в последних 5 поединках не пропускали лишь раз - в победном домашнем матче с "Вулверхэмптоном". Во всех остальных играх, в частности с "Брентфордом" вчера, подопечные Унаи Эмери теряли очки. Учитывая то, что львы выигрывали по ходу матча 2:0, им пришлось отыгрываться (за что должны быть благодарны Олли Уоткинсу). Главный форвард бирмингемцев не скрывал своего разочарования.

"Нам не хватало менталитета большой команды, которая доигрывает матч до конца, и это очень разочаровывает. Я не унижаю свою команду, я ее часть. Нам нужно как-то выяснить, когда мы ведем 2:0, как закрывать эту игру", - цитирует Олли Уоткинса BBC.

Добавим, что "Астон Вилла" после 32 туров занимает четвертое место, имея в своем активе 60 очков. Команда Унаи Эмери опережает "Тоттенхэм" на 3 очка, который имеет две игры в запасе.

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Астон Вилла (Бирмингем) Брентфорд (Лондон) Олли Уоткинс
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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