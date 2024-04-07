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Уолкотт: Брайтону удалось очень хорошо изолировать Зинченко во время игры один в один
Из-за этого Саша не получил больших оценок
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 32-м туре АПЛ "Брайтон" разгромно проиграл "Арсеналу" (0:3). Бывший нападающий канониров Тео Уолкотт отметил, что игроку "Брайтона" Симону Адингри было довольно легко бороться с Александром Зинченко на левой бровке. Об этом он сказал во время своего анализа первого тайма для Sky Sports.
"Им очень хорошо удается изолировать Зинченко во время игры один в один. Я должен сказать, что Адингра порой занимает фантастические позиции. Вы видите, что Зинченко изолирован один на один, и ему никогда не удается комфортно возвращаться назад. Я почти чувствую, что у него (Адингры) закончились идеи или он слишком усложняет", - сказал Тео.
Зинченко отыграл в матче с "Брайтоном" 72 минуты, после чего был заменен. Статистические порталы выставили украинцу одни из самых низких оценок среди всех футболистов на поле.
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