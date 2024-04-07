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Фернандеш положил гол Ливерпулю с центра поля
Переломный момент в игре
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился сумасшедшим голом в матче с "Ливерпулем". Португалец нанес удар почти с центра поля, увидев, что Келлехер далеко вышел из ворот. Не стоит обходить вниманием и факт неточного паса Кванси на партнера, который привел к созданию момента соперником.
Гол произошел на 50-й минуте с первого же удара "Манчестер Юнайтед". К этому времени "Ливерпуль" минимально вел в счете.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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