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Фернандеш положил гол Ливерпулю с центра поля

Англия

Переломный момент в игре

Фернандеш положил гол Ливерпулю с центра поля

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился сумасшедшим голом в матче с "Ливерпулем". Португалец нанес удар почти с центра поля, увидев, что Келлехер далеко вышел из ворот. Не стоит обходить вниманием и факт неточного паса Кванси на партнера, который привел к созданию момента соперником.

Гол произошел на 50-й минуте с первого же удара "Манчестер Юнайтед". К этому времени "Ливерпуль" минимально вел в счете.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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