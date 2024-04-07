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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча
Много голов любят все
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 32-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сумел отобрать очки у "Ливерпуля" (2:2). В первом тайме "манкунианцы" лишь отбивались. Гости имели много ударов по воротам, один из которых завершился голом от Диаса.
Вторая половина встречи началась бешеным голом Фернандеша с центра поля. Интересно, что это был первый удар от "красных дьяволов" в матче. Конечно, в этом моменте помогла обрезка Кванса и выход из ворот Келлехера, но и решение португальца пробить тоже сыграло свою определяющую роль.
Боевой матч со временем принес еще по одному взятию ворот, но победителя не определил. Из-за ничьей "Ливерпуль" не обходит "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" теперь на первом месте с преимуществом в одно очко.
Английская Премьер-лига, 32-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Фернандеш 50, Мейну 67 - Диас 23, Салах 84 (пен.)
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