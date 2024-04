АПЛ. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 3:1. Все решил второй тайм

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Анге Постекоглу в некоторых своих интервью намекает на то, что основная цель "Тоттенхэма" в сезоне – это не самое попадание в Лигу чемпионов, что команда должна играть дальше и без того, будут ли "шпоры" выступать в ЛЧ в следующем сезоне или нет. Однако сегодня лондонцы воспользовались потерей очков "Астон Виллы" и ворвались на четвертое место. И это еще у "Тоттенхэма" есть матч в запасе.

Первый тайм был непростым для хозяев. На 12 минуте центрбек "лесников" Мурилло чуть не забросил за воротничок Викарио – голкипер слишком далеко вышел из ворот. Однако впоследствии бразилец оформил автогол. Вернер простреливал на Сона, а защитник срезал в свои ворота.

Spurs lead at home after 15 minutes! ⚪️



They have Nott'm Forest's Murillo to thank for the goal, with the defender diverting the ball into his own net ????#TOTNFO pic.twitter.com/O1ug2CrLuW