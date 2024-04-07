АПЛ. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 3:1. Все решил второй тайм

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Анге Постекоглу в некоторых своих интервью намекает на то, что основная цель "Тоттенхэма" в сезоне – это не самое попадание в Лигу чемпионов, что команда должна играть дальше и без того, будут ли "шпоры" выступать в ЛЧ в следующем сезоне или нет. Однако сегодня лондонцы воспользовались потерей очков "Астон Виллы" и ворвались на четвертое место. И это еще у "Тоттенхэма" есть матч в запасе.

Первый тайм был непростым для хозяев. На 12 минуте центрбек "лесников" Мурилло чуть не забросил за воротничок Викарио – голкипер слишком далеко вышел из ворот. Однако впоследствии бразилец оформил автогол. Вернер простреливал на Сона, а защитник срезал в свои ворота.

Spurs lead at home after 15 minutes! ⚪️



They have Nott'm Forest's Murillo to thank for the goal, with the defender diverting the ball into his own net ????#TOTNFO pic.twitter.com/O1ug2CrLuW — Premier League (@premierleague) April 7, 2024

Были еще шансы у Мэддисона и Джонсона. Впоследствии "Тоттенхэм" немного дал слабинку, чем на 27 минуте воспользовался соперник. После прострела Эланги Вуд пробил в противоход Викарио.

На этом качели не остановились. На 35-й минуте голкипер хозяев парировал опасный удар Йейтса. На добивании был Вуд, но… с метра он не попал в пустые ворота – пробил в штангу. "Тоттенхэм" также ответил ударом в каркас ворот. Вернее, в этом помог рикошет. Едва еще один автогол не оформили гости после прострела Порро.

Второй тайм был совсем другой. Его полностью забрал "Тоттенхэм". Не в последнюю очередь благодаря замене Постекоглу: он освежил центр, выпустив Хейбьерга и Бентанкура. Именно датчанин на 48 минуте классно бил под перекладину – Селс спас. А в период с 52 по 58 минуту "шпоры" забили дважды, закрыв этот матч. Ван де Вен и Порро отличились.

Micky van de Ven finding the top bin ????????️@SpursOfficial now lead 3-1 at home to Nott'm Forest, with Pedro Porro following up with a strike just six minutes after van de Ven's! #TOTNFO pic.twitter.com/s4FCmq4Oc5 — Premier League (@premierleague) April 7, 2024

Сон нашел свой шанс на 86-й минуте. Он мощно пробил в створ, но Селс переправил удар в стойку ворот. С одним результативным действием кореец сегодня – именно он ассистировал на Ван де Вена.

Следующий матч "Тоттенхэм" сыграет против "Ньюкасла". А дальше будут подряд "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль". Ох и календарь…

"Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест" 3:1

Голы: Мурилло 15 (авт.), ван де Вен 53, Порро 58 – Вуд 27

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Биссума (Хейбьерг 46), Сарр (Бентанкур 46) – Джонсон (Скарлетт 89), Мэддисон (Кулусевский 76), Вернер (Ло Чельсо 76)

Ноттингем Форест: Селс – Уильямс (Монтьель 86), Омобамиделе, Мурилло, Айна – Йейтс (Сангаре 81), Данилу (Рейна 80) – Эланга, Гиббс-Уайт (Домингес 68), Хадсон-Одой

Предупреждения: Вернер 25, Бентанкур 60 – Йейтс 14, Гиббс-Уайт 57, Уильямс 71, Данилу 78