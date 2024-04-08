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Форвард РБ Лейпцига хочет остаться в Лондоне

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Мне здесь нравится! (с)

Форвард РБ Лейпцига хочет остаться в Лондоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, хочет остаться в АПЛ.

"Мне все здесь очень нравится. Играть с этой командой, с этими футболистами и на этом стадионе... Мне здесь нравится!"

Опция выкупа контракта Вернера составляет 17 миллионов евро. "Шпоры" имеют время до конца сезона, чтобы принять окончательное решение относительно будущего Тимо.

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Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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