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Форвард РБ Лейпцига хочет остаться в Лондоне
Мне здесь нравится! (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, хочет остаться в АПЛ.
"Мне все здесь очень нравится. Играть с этой командой, с этими футболистами и на этом стадионе... Мне здесь нравится!"
Опция выкупа контракта Вернера составляет 17 миллионов евро. "Шпоры" имеют время до конца сезона, чтобы принять окончательное решение относительно будущего Тимо.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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