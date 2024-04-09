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Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем Артеты в Арсенале

Англия

"Канониров" всё устраивает

Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем Артеты в Арсенале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство лондонского "Арсенала" собирается в скором времени продлить контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом стало известно со словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо в подкасте MenInBlazers.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года. Начало переговоров запланировано уже на ближайшее время.

Напомним, что "Арсенал" сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям. Сегодня "канониры" сыграют первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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Опубликовал: Александр Бураков
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