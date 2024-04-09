Эрик Дайер о проблемах Деле Алли: я о многом жалею и были определенные моменты, когда я хотел бы сделать больше 

Дайер и Алли в свое время были не только коллегами по сборной, но и играли в течение семи лет в "Тоттенхэме" вместе. Они много шутили и часто находились в хорошем настроении, но во время эмоционального интервью с Гари Невиллом в 2023 году Деле рассказал, что имел дело с рядом проблем за пределами поля, которые мешали ему выкладываться на полную и сохранять улыбку на лице.

"Мне трудно говорить о Деле. Я разговариваю с ним постоянно, каждую неделю, очевидно, было очень трудно смотреть [интервью с Невиллом]. Я не знаю, видел ли я когда-нибудь полное видео, я видел фрагменты, но мне трудно смотреть, он сказал несколько приятных вещей обо мне, но это работает в обе стороны - он также был для меня замечательным другом. Меня немного раздражает, что люди после того интервью разговаривают со мной, но он также был мне замечательным другом. Деле - особенный человек. Помню, когда я женился и знал, что он в Америке на реабилитации, я говорил с ним несколько раз и сказал, что не будет никаких проблем, если он не сможет приехать, и он был почти обижен. Он приехал и был там - вот таким другом он был для меня", - рассказывает Эрик Дайер. Игрок "Баварии" говорит, что не имел представления насколько все было серьезно с Алли.

"Я разочарован, что не сделал больше, во многих ситуациях, которые я оглядываюсь назад, я не знал полной картины. Есть много вещей - я был надоедливым взрослым человеком, я всегда был на его стороне, поэтому он скрывал что-то от меня, или говорил мне только 20% информации. Я о многом жалею и были определенные моменты, когда я хотел бы сделать больше."