Арсенал запрещает своим фанатам перепродавать билеты поклонникам Баварии на матч ЛЧ

"Арсенал" сыграет матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" на стадионе "Эмирейтс" без единого болельщика мюнхенской команды.

УЕФА запретила сторонникам "Баварии" посетить матч ЛЧ за то, что болельщики немецкого клуба бросали файеры на поле во время поединка против "Лацио".

Стадион "Арсенала" будет заполнен сторонниками "канониров", а руководство объявило, что любой болельщик, который продаст свой билет фанатам мюнхенской "Баварии" будет заблокирован.