Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал запрещает своим фанатам перепродавать билеты поклонникам Баварии на матч ЛЧ
УЕФА запретила сторонникам мюнхенского клуба посещать поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" сыграет матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" на стадионе "Эмирейтс" без единого болельщика мюнхенской команды.
УЕФА запретила сторонникам "Баварии" посетить матч ЛЧ за то, что болельщики немецкого клуба бросали файеры на поле во время поединка против "Лацио".
Стадион "Арсенала" будет заполнен сторонниками "канониров", а руководство объявило, что любой болельщик, который продаст свой билет фанатам мюнхенской "Баварии" будет заблокирован.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football london
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кейн возвращается на Эмирейтс. Арсенал – Бавария. Прогноз матча 1/4 ЛЧ на 09.04.2024
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн