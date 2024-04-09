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Тренер Арсенала вспомнил самый счастливый день в своей жизни
Я был одним из кандидатов на должность нового тренера команды (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, как он стал главным тренером команды.
"Я был одним из кандидатов на должность нового наставника "канониров", я был твердо убежден, что смогу повлиять на клуб и команду.
В то же время, у вас есть опасения, но я готовился к этому. Много лет. Я мечтал об этом. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни".
Напомним, что 9 апреля "Арсенал" сыграет против "Баварии" в рамках Лиги чемпионов. Начало - в 22:00.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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