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Энцо Фернандес: Хочу вернуть себе ту форму, в которой я находился на ЧМ-2022

Англия

Аргентинская ностальгия

Энцо Фернандес: Хочу вернуть себе ту форму, в которой я находился на ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес выразил желание вернуть свою лучшую форму.

"Я пытаюсь достичь той версии себя, которую вы видели на чемпионате мира. Хочу почувствовать себя именно тем Энцо.

Я становлюсь лучше с каждым днем, но все еще не нахожусь на пике формы. У меня продолжается адаптация, но я стараюсь ускорить этот процесс, и каждый день усердно работаю для этого", - сказал аргентинец в интервью официальному сайту лондонского клуба.

Напомним, по итогам Чемпионата мира-2022 хавбек был признан лучшим молодого игрока турнира, и завоевал золотую медаль в составе сборной Аргентины. После того мундиаля Фернандес пополнил состав "Челси", перейдя из португальской "Бенфики" за 121 миллион евро.

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Челси (Лондон) Чемпионат мира 2022 Энцо Фернандес
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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