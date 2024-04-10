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Энцо Фернандес: Хочу вернуть себе ту форму, в которой я находился на ЧМ-2022
Аргентинская ностальгия
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес выразил желание вернуть свою лучшую форму.
"Я пытаюсь достичь той версии себя, которую вы видели на чемпионате мира. Хочу почувствовать себя именно тем Энцо.
Я становлюсь лучше с каждым днем, но все еще не нахожусь на пике формы. У меня продолжается адаптация, но я стараюсь ускорить этот процесс, и каждый день усердно работаю для этого", - сказал аргентинец в интервью официальному сайту лондонского клуба.
Напомним, по итогам Чемпионата мира-2022 хавбек был признан лучшим молодого игрока турнира, и завоевал золотую медаль в составе сборной Аргентины. После того мундиаля Фернандес пополнил состав "Челси", перейдя из португальской "Бенфики" за 121 миллион евро.
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