Энцо Фернандес: Хочу вернуть себе ту форму, в которой я находился на ЧМ-2022

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес выразил желание вернуть свою лучшую форму.

"Я пытаюсь достичь той версии себя, которую вы видели на чемпионате мира. Хочу почувствовать себя именно тем Энцо.

Я становлюсь лучше с каждым днем, но все еще не нахожусь на пике формы. У меня продолжается адаптация, но я стараюсь ускорить этот процесс, и каждый день усердно работаю для этого", - сказал аргентинец в интервью официальному сайту лондонского клуба.