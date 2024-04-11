Премьер-лига согласилась изменить правила финансового фейр-плей на следующий сезон - Источник

В четверг клубы Премьер-лиги согласились ввести новые правила финансового фэйр-плей со следующего сезона. Об этом сообщает издание The Athletic.

Текущие правила прибыли и устойчивого развития допускают убытки в размере 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трехлетнего цикла. Это привело к снятию очков с "Эвертона" и "Ноттингем Форест".

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АПЛ хочет ввести новую систему. 11 апреля 20 клубов провели два голосования по новым правилам. Теперь достигнуто принципиальное согласие.

Новая система должна быть полностью ратифицирована на ежегодном общем собрании Премьер-лиги в июне.