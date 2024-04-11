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Премьер-лига согласилась изменить правила финансового фейр-плей на следующий сезон - Источник

Англия

20 клубов провели два голосования по новым правилам

Премьер-лига согласилась изменить правила финансового фейр-плей на следующий сезон - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг клубы Премьер-лиги согласились ввести новые правила финансового фэйр-плей со следующего сезона. Об этом сообщает издание The Athletic.

Текущие правила прибыли и устойчивого развития допускают убытки в размере 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трехлетнего цикла. Это привело к снятию очков с "Эвертона" и "Ноттингем Форест".

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АПЛ хочет ввести новую систему. 11 апреля 20 клубов провели два голосования по новым правилам. Теперь достигнуто принципиальное согласие.

Новая система должна быть полностью ратифицирована на ежегодном общем собрании Премьер-лиги в июне.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ финансовый fair play
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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Gican85 (Киев)
11.04.2024 в 19:33
Какое еще правило, для кого этот цирк? Кого они за все время наказали? У клубов миллионные (и даже млрд долги), а они продолжают жить в кредит. Как и во всей "честной" Европе
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
11.04.2024 в 19:33
Какое еще правило, для кого этот цирк? Кого они за все время наказали? У клубов миллионные (и даже млрд долги), а они продолжают жить в кредит. Как и во всей "честной" Европе
Ответить
0
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