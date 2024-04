Официально: Ньюкасл продлил сотрудничество с одним из лидеров команды

"Ньюкасл" продлил контракт со своим полузащитником Жоэлинтоном.

Игрок подписал долгосрочный договор, но конкретные даты пока неизвестны.

✍️ We are delighted to announce that Joelinton has signed a new long-term deal with the club!



Congratulations, Joey! ???????????? pic.twitter.com/63ngkoS0Uc