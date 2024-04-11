Официально: Ньюкасл продлил сотрудничество с одним из лидеров команды

"Ньюкасл" продлил контракт со своим полузащитником Жоэлинтоном.

Игрок подписал долгосрочный договор, но конкретные даты пока неизвестны.

"Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя очень счастливым, и моя семья счастлива. Много вещей произошло за годы моего пребывания здесь, в "Ньюкасле". Я многому научился. Присоединиться к этому клубу было лучшим решением в моей карьере", - сказал Жоэлинтон.