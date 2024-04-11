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Официально: Ньюкасл продлил сотрудничество с одним из лидеров команды
Это было лучшее решение в моей карьере (с)
"Ньюкасл" продлил контракт со своим полузащитником Жоэлинтоном.
Игрок подписал долгосрочный договор, но конкретные даты пока неизвестны.
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"Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя очень счастливым, и моя семья счастлива. Много вещей произошло за годы моего пребывания здесь, в "Ньюкасле". Я многому научился. Присоединиться к этому клубу было лучшим решением в моей карьере", - сказал Жоэлинтон.
✍️ We are delighted to announce that Joelinton has signed a new long-term deal with the club!— Newcastle United FC (@NUFC) April 11, 2024
Congratulations, Joey! ???????????? pic.twitter.com/63ngkoS0Uc
Бразилец присоединился к "Ньюкаслу" в 2019 году из "Хоффенхайма" за 35 миллионов евро.
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