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Официально: Ньюкасл продлил сотрудничество с одним из лидеров команды

Англия
Обновлено

Это было лучшее решение в моей карьере (с)

Официально: Ньюкасл продлил сотрудничество с одним из лидеров команды

Новина українською

"Ньюкасл" продлил контракт со своим полузащитником Жоэлинтоном.

Игрок подписал долгосрочный договор, но конкретные даты пока неизвестны.

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"Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя очень счастливым, и моя семья счастлива. Много вещей произошло за годы моего пребывания здесь, в "Ньюкасле". Я многому научился. Присоединиться к этому клубу было лучшим решением в моей карьере", - сказал Жоэлинтон.

Бразилец присоединился к "Ньюкаслу" в 2019 году из "Хоффенхайма" за 35 миллионов евро.

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Источник:
nufc
Опубликовал: Екатерина Власова
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