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Манчестер Сити лидирует в гонке с другими топ-клубами за ключевого хавбека Баварии
Молодая звезда мюнхенцев может перебраться в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Independent, "Манчестер Сити" является фаворитом в гонке с другими грандами за подписание 21-летнего футболиста. Сам Мусиала пока не спешит принимать решение о своем будущем, но при этом заинтересован в идее продолжении карьеры в английской Премьер-лиге.
Отметим, что Мусиала - воспитанник "Челси". На счету Джамала в нынешнем сезоне 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до середины 2026 года.
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