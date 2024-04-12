  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити лидирует в гонке с другими топ-клубами за ключевого хавбека Баварии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити лидирует в гонке с другими топ-клубами за ключевого хавбека Баварии

Англия

Молодая звезда мюнхенцев может перебраться в АПЛ

Манчестер Сити лидирует в гонке с другими топ-клубами за ключевого хавбека Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, "Манчестер Сити" является фаворитом в гонке с другими грандами за подписание 21-летнего футболиста. Сам Мусиала пока не спешит принимать решение о своем будущем, но при этом заинтересован в идее продолжении карьеры в английской Премьер-лиге.

Отметим, что Мусиала - воспитанник "Челси". На счету Джамала в нынешнем сезоне 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до середины 2026 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Унаи Эмери провел 1000 матч на посту менеджера
yellow-arrow
Каррагер: Ливерпулю теперь следует сосредоточиться на АПЛ
yellow-arrow
Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
Манчестер Сити трансфер Джамал Мусиала бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости