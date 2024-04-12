Манчестер Сити лидирует в гонке с другими топ-клубами за ключевого хавбека Баварии

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, "Манчестер Сити" является фаворитом в гонке с другими грандами за подписание 21-летнего футболиста. Сам Мусиала пока не спешит принимать решение о своем будущем, но при этом заинтересован в идее продолжении карьеры в английской Премьер-лиге.

Отметим, что Мусиала - воспитанник "Челси". На счету Джамала в нынешнем сезоне 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до середины 2026 года.