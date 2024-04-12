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Нападающий Фулхэма Мунис признан лучшим игроком АПЛ в марте

Англия
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Невероятное достижение для воспитанника "Фламенго"

Нападающий Фулхэма Мунис признан лучшим игроком АПЛ в марте

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард лондонского "Фулхэма" Родриго Мунис впервые в своей карьере стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца.

В течение марта бразилец отметился четырьмя забитыми голами и одним результативным ассистом в четырёх матчах АПЛ. В числе остальных претендентов на награду были: Александер Исак ("Ньюкасл"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Бен Уайт ("Арсенал") и Семеньо ("Борнмут").

В нынешнем сезоне 22-летний Мунис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал один голевой пас.

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Опубликовал: Александр Бураков
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