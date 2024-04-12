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Обошёл Артету и Клоппа. Наставник Забарного - лучший тренер АПЛ по итогам марта

Англия

Ещё один неожиданный триумф за сегодня

Обошёл Артету и Клоппа. Наставник Забарного - лучший тренер АПЛ по итогам марта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола одержал победу в голосовании за звание лучшего тренера марта в английской Премьер-лиге.

Под руководством испанского специалиста "Борнмут" в прошлом месяце одержал верх над "Бёрнли" (2:0), "Лутоном" (4:3) и "Эвертоном" (2:1), а также сыграла вничью с "Шеффилдом" (2:2).

В борьбе за награду Ираола обошел Микеля Артету ("Арсенал"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Анге Постекоглу ("Тоттенхэм").

Стоит отметить, что 41-летний Ираола впервые признан лучшим наставником месяца в АПЛ.

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АПЛ Андони Ираола Борнмут тренер
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Опубликовал: Александр Бураков
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