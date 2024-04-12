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Обошёл Артету и Клоппа. Наставник Забарного - лучший тренер АПЛ по итогам марта
Ещё один неожиданный триумф за сегодня
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола одержал победу в голосовании за звание лучшего тренера марта в английской Премьер-лиге.
Под руководством испанского специалиста "Борнмут" в прошлом месяце одержал верх над "Бёрнли" (2:0), "Лутоном" (4:3) и "Эвертоном" (2:1), а также сыграла вничью с "Шеффилдом" (2:2).
В борьбе за награду Ираола обошел Микеля Артету ("Арсенал"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Анге Постекоглу ("Тоттенхэм").
Стоит отметить, что 41-летний Ираола впервые признан лучшим наставником месяца в АПЛ.
After an unbeaten March, Andoni Iraola has been named @barclaysfooty Manager of the Month! ????#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/n6Zno3y2sd— Premier League (@premierleague) April 12, 2024
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