Обошёл Артету и Клоппа. Наставник Забарного - лучший тренер АПЛ по итогам марта

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола одержал победу в голосовании за звание лучшего тренера марта в английской Премьер-лиге.

Под руководством испанского специалиста "Борнмут" в прошлом месяце одержал верх над "Бёрнли" (2:0), "Лутоном" (4:3) и "Эвертоном" (2:1), а также сыграла вничью с "Шеффилдом" (2:2).

В борьбе за награду Ираола обошел Микеля Артету ("Арсенал"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Анге Постекоглу ("Тоттенхэм").

Стоит отметить, что 41-летний Ираола впервые признан лучшим наставником месяца в АПЛ.

After an unbeaten March, Andoni Iraola has been named @barclaysfooty Manager of the Month! ????#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/n6Zno3y2sd