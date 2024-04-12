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Манчестер Сити – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гвардиола разрывается на несколько фронтов

Манчестер Сити – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Невероятно тяжелый матч провели "горожане" посреди этой недели. Они ездили в гости к мадридскому "Реалу" в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов и сыграли там вничью 3:3. Сил там было отдано немало, поэтому отчасти им даже повезло, что в чемпионате у них будет противостояние с одной из самых слабых команд лиги.

Борьба за чемпионство продолжается и права на ошибку фактически нет. Вместе с тем, надо держать в голове ответный матч против "Реала" на следующей неделе, а еще полуфинале Кубка Англии против "Челси". Проблем слишком много, но собраться на матч против "Лутона" также необходимо, иначе есть риск потерять очки там, где этого ожидали меньше всего.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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