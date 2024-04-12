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Челси потратил большую сумму на агентские гонорары, чем любой другой клуб АПЛ

Англия
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Синие потратили более 75 миллионов фунтов стерлингов

Челси потратил большую сумму на агентские гонорары, чем любой другой клуб АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" потратил более 75 миллионов фунтов стерлингов на агентские гонорары за последний год. Это значительно превышает расходы любого другого клуба Премьер-лиги.

Второе место по расходам занимает "Манчестер Сити", который заплатил 60 миллионов фунтов стерлингов. А третье - "Манчестер Юнайтед". Они отдали агентам лишь 34 млн фунтов.

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Вместе все клубы Премьер-Лиги потратили 409,5 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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