Челси потратил большую сумму на агентские гонорары, чем любой другой клуб АПЛ

"Челси" потратил более 75 миллионов фунтов стерлингов на агентские гонорары за последний год. Это значительно превышает расходы любого другого клуба Премьер-лиги.

Второе место по расходам занимает "Манчестер Сити", который заплатил 60 миллионов фунтов стерлингов. А третье - "Манчестер Юнайтед". Они отдали агентам лишь 34 млн фунтов.

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Вместе все клубы Премьер-Лиги потратили 409,5 миллионов фунтов стерлингов.