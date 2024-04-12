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Американская инвестиционная компания хочет взять кредит для строительства нового стадиона Эвертона

Англия
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777 Partners хочет получить 360 миллионов фунтов стерлингов

Американская инвестиционная компания хочет взять кредит для строительства нового стадиона Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Американская инвестиционная компания 777 Partners, которая владеет клубом Серии А "Дженоа", ведет переговоры о покупке "Эвертона".

Также 777 Partners пытаются договориться с Blue Owl Capital Inc о получении кредита в размере 360 миллионов фунтов стерлингов для строительства нового стадиона "Эвертона".

Однако их заявка столкнулась с задержками. Это связано с тем, что 777 Partners уже должны вернуть заем в размере £158 млн инвесторам, включая MSP Sports Capital, до 15 апреля.

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Хотя технически клуб Премьер-лиги все еще принадлежит Фархаду Мошири, с момента подписания соглашения о покупке в сентябре 2023 года его финансовые потребности покрываются компанией 777 Partners, что включает и строительство стадиона.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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