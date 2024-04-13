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Тоттенхэм нацелился на защитника Байера

Англия

Тоттенхэм хочет пополнить свои оборонительные ряды

Тоттенхэм нацелился на защитника Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэму" интересен защитник "Байера" Пьеро Инкапье. Об этом сообщает FourFourTwo.

По информации источника, "Тоттенхэм" рассматривает возможность подписать 22-летнего игрока сборной Эквадора по окончании сезона, чтобы укрепить свою оборонительную линию. Отмечается, что "шпорам" придется заплатить не менее 40 миллионов евро за игрока.

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Напомним, в нынешнем сезоне Инкапье принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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