АПЛ. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0. Ультимативное уничтожение на Сент-Джеймс Парк

Только Анге Постекоглу и его команда наконец вернулись в топ-4, как на "Сент-Джеймс Парк" по их амбициям добротно проехались. Впереди у них много сложных матчей и встреча с "Ньюкаслом" выглядела как обязательная для набора очков, но с этой задачей "шпоры" и близко не справились.

Эдди Хау, его переломанная, но очень энергичная команда, смогли удивить и еще как. Встреча началась с взаимных быстрых атак со стороны обеих команд. Несколько неплохих попыток у Тимо Вернера и Джеймса Маддисона, но то ли не хватало точности, то ли банального последнего паса. А у "Ньюкасла" расточительством занимались Бруно Гимараес и Александер Исак, вот только шведский форвард решил завязывать с этим в середине первого тайма.

Отдельно хочется отметить Микки ван де Вена, который получил желтую карточку на 27-й минуте и это повлияло на то, как он в дальнейшем оборонялся, это было просто ужасно. Энтони Гордон после заброса вперед вел борьбу против Дестини Удоджи и отдал четкий пас вперед на Исака, который без особых усилий посадил ван де Вена на пятую точку и попал в ближний угол Викарио, 1:0. То ли Мики боялся получить красную, то ли просто он настолько в плохой форме, что вот такой стиль в обороне — это его нынешний максимум? Сказать трудно, но смотреть на это было больно.

Как оказалось, это было только начало. Через минуту голкипер "шпор" ошибся при выбивании мяча, а затем Педро Перро, который хотел сбросить мяч на своих партнеров, сбросил его на Энтони Гордона, который также чрезвычайно легко убрал ван де Вена на замахе и точно пробил по воротам. 2:0. После этого гола напрашивалось сравнение защитника "шпор" с одноименным мультипликационным героем Уолта Диснея, впрочем пусть, неудачные матчи бывают у всех.

Эти два мяча просто убили команду Постекоглу, если до этого мы видели какие-то попытки что-то создать и угрожать воротам Дубравки, то после этого на поле был только "Ньюкасл". То, как быстро перемещался мяч у подопечных Эдди Хау, заслуживает отдельных комплиментов. Очень быстро они принимали решения, "шпоры" банально не успевали за своим соперником.

В начале второго тайма очередная быстрая атака от "сорок" и Александер Исак открывался на передачу от Бруно Гимараеса еще с собственной половины поля. Забег против бедного ван де Вена он выиграл с легкостью, а Викарио решил, что высоко встречать шведского нападающего не нужно и забился чуть ли не до линии собственных ворот. Исак без проблем реализовал этот выход и счет стал уже слегка неприличным. 3:0.

Сразу тройная замена от Постекоглу и он убрал Сона Хын Мина, от чего уже можно было удивиться. Но нужно признать, что кореец, как и вся команда, проводил далеко не лучший матч. В дальнейшем мы продолжили видеть в атаке хозяев поля. Дважды они были буквально в нескольких сантиметрах от четвертого гола, но ведь невозможно забивать все подряд, правда? Берн и Барнс имели неплохие возможности, но мимо ворот. Также Крафт попал в штангу, а удар Гордона с убийственной позиции заблокировали лишь в последний момент.

Тем не менее, жирную точку "сороки" все же поставили. Подача с углового, которых у хозяев поля сегодня было невероятное количество, и удар от Фабиана Шера точно в цель. 4:0. Уничтожение, декласация, называть можно по-разному, но суть остается такой же. Это был очень классный матч в исполнении "Ньюкасла" и просто ужасный от "шпор", в частности Мики ван де Вена и Тимо Вернера. Из-за этого поражения "шпоры" покидают зону топ-4, у них поровну очков с "Астон Виллой" при равном количестве матчей, но хуже разница забитых и пропущенных. А "Ньюкасл" обходит "Манчестер Юнайтед", правда, возможно, лишь временно, "красные дьяволы" будут играть сегодня позже.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 4:0

Голы: Исак (30, 51), Гордон (32), Шер (87)

"Ньюкасл": Дубравка — Мерфи (Ливраменто, 77), Крафт, Шер (Дамметт, 90+3), Берн — Лонгстафф, Гимараес (Уайт, 90+3), Андерсон (Ритчи, 89) — Гордон, Исак, Барнс (Холл, 89)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро (Роял, 49), Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Биссума (Хойбьерг, 58), Бентанкур (Сарр, 57) — Джонсон, Маддисон (Ло Чельсо, 81), Вернер — Сон (Кулусевски, 58)

Предупреждения: ван де Вен (27), Биссума (47), Ромеро (56), Маддисон (61)