Украинцы в Чемпионшипе. Известны составы Сандерленда и Суонси на матчи 43-го тура

В Чемпионшипе сегодня проходит 43-й тур. Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин до сих пор восстанавливается от травмы, поэтому в состав команды на матч с "Вест Бромвичем" не вошел.

Другой украинский нападающий Николай Кухаревич попал в заявку "Суонси" на игру с "Ротерхэмом". Игрок остался на замене. Предыдущий матч Николай полностью провел на скамейке запасных.

Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture @RotherhamUnited.



