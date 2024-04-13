Выиграл немало единоборств, но часто терял мяч. Оценки Забарного после матча с Ман Юнайтед

В 33-м туре "вишни" сыграли вничью на "Виталити Стэдиум" с МЮ (2:2). Забарный весь матч провел на поле.

WhoScored и Sofascore оценили действия украинца почти одинаково – 6,6 и 6,7 баллов соответственно. Илья трижды выносил мяч, совершил один перехват, в одном эпизоде обыграл соперника с помощью дриблинга. В пяти из шести случаев он выиграл борьбу за позицию и победил в трех верховых дуэлях.

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Также Забарный осуществил 53 касания и 6 длинных передач (3 точных). А еще защитник 9 раз терял контроль над мячом. Интересно, что по мнению WhoScored, 8 партнеров по команде (с учетом замен) отыграли хуже, чем экс-футболист "Динамо". Напомним, что Илья провел 32-й поединок в текущем сезоне АПЛ.