Рексем Райана Рейнольдса разгромил аутсайдера 6:0 и гарантировал выход в Первую лигу

В 44-м туре валлийская команда на своем поле разгромила "Форест Грин", занимающий последнюю строчку в четвертом дивизионе. Уже к перерыву счет был 4:0.

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Все 4 коллектива, которые находятся в зоне плей-офф за повышение в классе, проиграли. "Крю" дома уступил 21-му "Гримсби" (0:3), а "Кроули" на глазах родных фанатов потерпел поражение от 22-го "Колчестера" (2:3).

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Таким образом, за 2 тура до финиша "Рексем" опережает четвертую команду на 8 баллов. Тройка лидеров выходит в Первую лигу напрямую. "Стокпорт" также гарантировал промоушн.