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Рексем Райана Рейнольдса близок ко второму повышению подряд

Англия

Действующий чемпион Национальной лиги не хочет задерживаться в четвертом дивизионе

Рексем Райана Рейнольдса близок ко второму повышению подряд

Фото - Instagram Wrexham AFC

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В 43-м туре Второй лиги Англии "красные дьяволы" одержали волевую победу на поле "Колчестера" (2:1). Команда набрала 76 очков и продолжает занимать вторую строчку.

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Судьба прямых путевок в Первую лигу решится в ближайшие 3 недели. "Мэнсфилд" отстает на 3 пункта, но имеет игру в запасе. Сейчас коллектив находится на 4 месте, которое дает право на участие в плей-офф за повышение. Топ-3 замыкает "Милтон Кинз Донз" (74).

В последний раз валлийский клуб выступал в третьем дивизионе 19 лет назад. Осенью 2020 года совладельцем "Рексема" стал Дедпул.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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