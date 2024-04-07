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Рексем Райана Рейнольдса близок ко второму повышению подряд
Действующий чемпион Национальной лиги не хочет задерживаться в четвертом дивизионе
Фото - Instagram Wrexham AFC
В 43-м туре Второй лиги Англии "красные дьяволы" одержали волевую победу на поле "Колчестера" (2:1). Команда набрала 76 очков и продолжает занимать вторую строчку.
Судьба прямых путевок в Первую лигу решится в ближайшие 3 недели. "Мэнсфилд" отстает на 3 пункта, но имеет игру в запасе. Сейчас коллектив находится на 4 месте, которое дает право на участие в плей-офф за повышение. Топ-3 замыкает "Милтон Кинз Донз" (74).
В последний раз валлийский клуб выступал в третьем дивизионе 19 лет назад. Осенью 2020 года совладельцем "Рексема" стал Дедпул.
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