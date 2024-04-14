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Хосеп Гвардиола – о результате Ман Сити: Это на несколько часов
Гвардиола отметил хорватский тандем
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в рамках 33 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лутон" со счетом 5:1. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу:
"Совершенно не удивлен действиями игроков. В футболе нельзя играть с одними и теми же людьми. Это невозможно, трое парней (Рубен Диас, Мануэль Аканджи и Йошко Гвардиол) которые играли в Мадриде, были невероятными. Мне нравиться связь Йошко с Матео (Ковачич) они невероятные ребята. Правая нога Йошко волшебная. Он чувствует себя увереннее, когда атакует изнутри. Он представляет угрозу.
Первое место в турнирной таблице? Это на несколько часов. Завтра сыграют наши конкуренты, все, что мы можем сделать, это выиграть наши матчи. А если мы не сможем этого сделать, мы их поздравим", — сказал Гвардиола.
Напомним, следующая игра "Манчестер Сити" пройдет 17 апреля против "Реал Мадрида".
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