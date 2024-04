МЮ хочет продать Антони и заменить им вингера Кристал Пэлас

Результаты "Манчестера Юнайтед" в этом сезоне выглядят очень плохими, поскольку клуб рискует оказаться вне Лиги чемпионов на следующий сезон. Кроме того, руководство команды определились с игроками, которых стоит продать в ближайшее трансферное окно.

Бразилец Антони, которого "красные дьяволы" приобрели за 95 млн евро 2 года назад, не оправдывает ожиданий и ценника. Руководство клуба планирует продать вингера за "приемлемую" сумму, пытаясь получить максимальную выгоду от продажи и сэкономить на его большой зарплате (6 млн фунтов в год до 2027 года). Кроме того, Майкл Олизе из "Кристал Пэлас" остается на вершине списка кандидатов на замену бразильца, но "МЮ" также отслеживает и другие имена.

