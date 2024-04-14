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МЮ хочет продать Антони и заменить им вингера Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает журналист Руди Галетти

МЮ хочет продать Антони и заменить им вингера Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Результаты "Манчестера Юнайтед" в этом сезоне выглядят очень плохими, поскольку клуб рискует оказаться вне Лиги чемпионов на следующий сезон. Кроме того, руководство команды определились с игроками, которых стоит продать в ближайшее трансферное окно.

Бразилец Антони, которого "красные дьяволы" приобрели за 95 млн евро 2 года назад, не оправдывает ожиданий и ценника. Руководство клуба планирует продать вингера за "приемлемую" сумму, пытаясь получить максимальную выгоду от продажи и сэкономить на его большой зарплате (6 млн фунтов в год до 2027 года). Кроме того, Майкл Олизе из "Кристал Пэлас" остается на вершине списка кандидатов на замену бразильца, но "МЮ" также отслеживает и другие имена.

Добавим, что Антони в этом сезоне провел 33 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами. Майкл Олизе сыграл лишь 12 поединков и забил 6 мячей и отдал 3 передачи.

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Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Майкл Олизе Антони
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Источник:
Руді Галетті
Опубликовал: Александр Гресь
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