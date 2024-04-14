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Новые рекорды Холанда: норвежец стал третьим игроком, забившим 20+ голов в своих первых двух сезонах в АПЛ
Форварда горожан не остановить
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчерашний поединок на "Этихаде" принес "Манчестеру Сити" не только комфортную победу (5:1), но по крайней мере временно возглавили чемпионат. Один из авторов голевой феерии был также Эрлинг Холанд. Это для норвежца стал 20 голом в нынешнем розыгрыше АПЛ.
По информации Squawka, форвард "Манчестер Сити" стал третьим игроком, который забил 20+ голов в своих первых двух сезонах в Премьер-лиге. До него это делали Энди Коул (сезоны 93/94 и 94/95) и Рууд ван Нистелрой (сезоны 01/02, 02/03, 03/04). Стоит отметить, что Эрлинг Холанд возглавляет также список бомбардиров нынешнего розыгрыша АПЛ.
Only three players have scored 20+ goals in their first two Premier League seasons:— Squawka (@Squawka) April 13, 2024
◎ Andy Cole (93/94 & 94/95)
◎ Ruud van Nistelrooy (01/02, 02/03, 03/04)
◉ Erling Haaland (22/23 & 23/24)
He won't be stopping there. ???? pic.twitter.com/IXvSUqHHqI
Добавим, что в этом сезоне норвежец провел 38 поединков, где отметился 31 голом и 6 передачами.
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