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Новые рекорды Холанда: норвежец стал третьим игроком, забившим 20+ голов в своих первых двух сезонах в АПЛ

Англия

Форварда горожан не остановить

Новые рекорды Холанда: норвежец стал третьим игроком, забившим 20+ голов в своих первых двух сезонах в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашний поединок на "Этихаде" принес "Манчестеру Сити" не только комфортную победу (5:1), но по крайней мере временно возглавили чемпионат. Один из авторов голевой феерии был также Эрлинг Холанд. Это для норвежца стал 20 голом в нынешнем розыгрыше АПЛ.

По информации Squawka, форвард "Манчестер Сити" стал третьим игроком, который забил 20+ голов в своих первых двух сезонах в Премьер-лиге. До него это делали Энди Коул (сезоны 93/94 и 94/95) и Рууд ван Нистелрой (сезоны 01/02, 02/03, 03/04). Стоит отметить, что Эрлинг Холанд возглавляет также список бомбардиров нынешнего розыгрыша АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне норвежец провел 38 поединков, где отметился 31 голом и 6 передачами.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Гресь
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