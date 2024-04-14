Брайтон рассчитывает на Де Дзерби в следующем сезоне

"Брайтон" надеется, что Роберто Де Дзерби останется в клубе в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

По имеющейся информации, "Брайтон" надеется сохранить 44-летнего специалиста, до окончания срока контракта которого остается еще два года. Отмечается, что переговоры о новом контракте Де Дзерби с "Брайтоном" отошли на второй план, поскольку бывший тренер "Шахтера" не уверен в своем будущем в команде.

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Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре 2022 года. Пока клуб занимает десятое место в чемпионате Англии, с 44 очками в активе.