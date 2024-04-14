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Брайтон рассчитывает на Де Дзерби в следующем сезоне

Англия

Брайтон настроен все более оптимистично

Брайтон рассчитывает на Де Дзерби в следующем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" надеется, что Роберто Де Дзерби останется в клубе в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

По имеющейся информации, "Брайтон" надеется сохранить 44-летнего специалиста, до окончания срока контракта которого остается еще два года. Отмечается, что переговоры о новом контракте Де Дзерби с "Брайтоном" отошли на второй план, поскольку бывший тренер "Шахтера" не уверен в своем будущем в команде.

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Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре 2022 года. Пока клуб занимает десятое место в чемпионате Англии, с 44 очками в активе.

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Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Gican85 (Киев)
14.04.2024 в 14:12
Не понимаю, чем он отличается от обычного тренера среднего уровня?
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
14.04.2024 в 14:12
Не понимаю, чем он отличается от обычного тренера среднего уровня?
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0
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terber (ternopil)
14.04.2024 в 14:48
а нагильсман чем?
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Gican85 (Киев)
14.04.2024 в 15:19
Чемпионат и два суперкубка, а вообщем приблизительно одно и тоже. Может еще выстрелит, но верится с трудом
 
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