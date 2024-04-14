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Молотобойцы мысленно в ЛЕ? Вест Хэм – Фулхэм 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Железные проиграли в столичном дерби

Молотобойцы мысленно в ЛЕ? Вест Хэм – Фулхэм 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Дачники" бодро начали встречу и уже на 9-й минуте открыли счет. Всего 2 дня назад хозяева провели поединок в Леверкузене, поэтому в эти выходные ВХЮ было не до национального первенства. Сил маловато, а ротация не всегда дает положительный эффект.

Конечно, подопечные Мойеса пытались зацепиться за положительный результат. "Молотобойцы" нанесли 15 ударов и только 4 раза попали в створ.

С другой стороны, если бы не 8 сейвов Фабьянски, пришлось бы мириться с сокрушительным поражением.

Смотрите обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Вест Хэм – Фулхэм.

Лондон. London Stadium

Вест Хэм – Фулгэм 0:2

Голы: Перейра А., 9, 72

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Фулхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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