Молотобойцы мысленно в ЛЕ? Вест Хэм – Фулхэм 0:2. Обзор матча и видео голов

"Дачники" бодро начали встречу и уже на 9-й минуте открыли счет. Всего 2 дня назад хозяева провели поединок в Леверкузене, поэтому в эти выходные ВХЮ было не до национального первенства. Сил маловато, а ротация не всегда дает положительный эффект.

Конечно, подопечные Мойеса пытались зацепиться за положительный результат. "Молотобойцы" нанесли 15 ударов и только 4 раза попали в створ.

С другой стороны, если бы не 8 сейвов Фабьянски, пришлось бы мириться с сокрушительным поражением.

Смотрите обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Вест Хэм – Фулхэм.

Лондон. London Stadium

Вест Хэм – Фулгэм 0:2

Голы: Перейра А., 9, 72