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Молотобойцы мысленно в ЛЕ? Вест Хэм – Фулхэм 0:2. Обзор матча и видео голов
Железные проиграли в столичном дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Дачники" бодро начали встречу и уже на 9-й минуте открыли счет. Всего 2 дня назад хозяева провели поединок в Леверкузене, поэтому в эти выходные ВХЮ было не до национального первенства. Сил маловато, а ротация не всегда дает положительный эффект.
Конечно, подопечные Мойеса пытались зацепиться за положительный результат. "Молотобойцы" нанесли 15 ударов и только 4 раза попали в створ.
С другой стороны, если бы не 8 сейвов Фабьянски, пришлось бы мириться с сокрушительным поражением.
Смотрите обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Вест Хэм – Фулхэм.
Лондон. London Stadium
Голы: Перейра А., 9, 72
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