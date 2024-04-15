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19-летний Ирти из Вест Хэма получил травму головы спустя 8 минут после дебюта в АПЛ
Джордж долго шел к своей мечте, но праздник испортило повреждение
Фото - Getty Images / Richard Pelham
На 82-й минуте при счете 0:2 в матче против "Фулхэма" Мойес выпустил на поле молодого полузащитника. Он хорошо проявил себя в составе U18 (24 гола, 12 ассистов в 57 встречах) и U21 (26 результативных действий в 47 поединках).
В конце февраля Ирти появился на скамейке для запасных в матче с "Брентфордом". После этого он еще 6 раз был замечен в заявке на игру в АПЛ, но на поле так и не выходил.
Его дебют закончился досрочно. Джордж столкнулся головой с партнером по команде Эдсоном Альваресом. Юношу забрали с поля на носилках и отвезли в больницу.
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