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19-летний Ирти из Вест Хэма получил травму головы спустя 8 минут после дебюта в АПЛ

Англия

Джордж долго шел к своей мечте, но праздник испортило повреждение

19-летний Ирти из Вест Хэма получил травму головы спустя 8 минут после дебюта в АПЛ

Фото - Getty Images / Richard Pelham

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На 82-й минуте при счете 0:2 в матче против "Фулхэма" Мойес выпустил на поле молодого полузащитника. Он хорошо проявил себя в составе U18 (24 гола, 12 ассистов в 57 встречах) и U21 (26 результативных действий в 47 поединках).

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В конце февраля Ирти появился на скамейке для запасных в матче с "Брентфордом". После этого он еще 6 раз был замечен в заявке на игру в АПЛ, но на поле так и не выходил.

Его дебют закончился досрочно. Джордж столкнулся головой с партнером по команде Эдсоном Альваресом. Юношу забрали с поля на носилках и отвезли в больницу.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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