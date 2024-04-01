Мойес - о Калвине Филлипсе: Он действительно хороший игрок, ему нужна поддержка

Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес выразил свою поддержку опорному полузащитнику Калвину Филлипсу.

"Калвин - человек, ему нужна поддержка и люди, которые помогут ему".

"Мы будем поддерживать его. Он действительно хороший игрок, и я верю, что мы все еще можем сделать что-то за то время, что мы имеем с ним", - добавил Мойес.