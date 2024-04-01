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Мойес - о Калвине Филлипсе: Он действительно хороший игрок, ему нужна поддержка
Специалист рассказал об арендованном у Ман Сити игроке
whufc
Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес выразил свою поддержку опорному полузащитнику Калвину Филлипсу.
"Калвин - человек, ему нужна поддержка и люди, которые помогут ему".
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"Мы будем поддерживать его. Он действительно хороший игрок, и я верю, что мы все еще можем сделать что-то за то время, что мы имеем с ним", - добавил Мойес.
Калвин игрок "Манчестер Сити", который выступает за "Вест Хэм" на правах аренды до июня 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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