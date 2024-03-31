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Гвардиола: У Арсенала лучшие игроки в защите
0:0 в битве лидеров
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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал оценку матчу с "Арсеналом", в котором ни одна из команд не смогла забить (0:0).
Тяжелая игра. Очень похожа на предыдущие, берем очко и идем дальше. Они очень хорошо прессингуют. Они мастера в этом. Это то, что есть. В конце концов, мы старались. У них действительно лучшие игроки в защите, они очень компактно защищаются. Низкий блок. Мы старались.
Травма Аке? Много игр. Такое иногда случается. Я не говорил с врачами, но если он решил поменяться, то это потому, что что-то случилось.
Сейчас нужно просто отдохнуть, восстановиться, а в среду мы вернемся.
"Манчестер Сити" остался на 3-м месте АПЛ. Теперь в их активе 64 очка. У "Арсенала" - 65 баллов, у "Ливерпуля" - 67.
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