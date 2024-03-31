  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: У Арсенала лучшие игроки в защите
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: У Арсенала лучшие игроки в защите

Англия

0:0 в битве лидеров

Гвардиола: У Арсенала лучшие игроки в защите

VBET

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал оценку матчу с "Арсеналом", в котором ни одна из команд не смогла забить (0:0).

Тяжелая игра. Очень похожа на предыдущие, берем очко и идем дальше. Они очень хорошо прессингуют. Они мастера в этом. Это то, что есть. В конце концов, мы старались. У них действительно лучшие игроки в защите, они очень компактно защищаются. Низкий блок. Мы старались.

Травма Аке? Много игр. Такое иногда случается. Я не говорил с врачами, но если он решил поменяться, то это потому, что что-то случилось.

Сейчас нужно просто отдохнуть, восстановиться, а в среду мы вернемся.

"Манчестер Сити" остался на 3-м месте АПЛ. Теперь в их активе 64 очка. У "Арсенала" - 65 баллов, у "Ливерпуля" - 67.

По теме
yellow-arrow
Дорога к чемпионству открыта. Ливерпуль - Брайтон 2:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Артета - о 0:0 с Манчестер Сити: Мы сделали большой шаг
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити – Арсенал 0:0. Болельщики спят, а Клопп — празднует
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
31.03.2024 в 23:08
ПЕП как вы можете выигрывать если не бьёте по воротам-- нет скорости-- много не нужных пасов а главное нет нахальства игры
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
31.03.2024 в 23:08
ПЕП как вы можете выигрывать если не бьёте по воротам-- нет скорости-- много не нужных пасов а главное нет нахальства игры
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости