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Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной
Комментарий чемпиона мира о лондонском Арсенале
Фото: https://twitter.com/ballondor
Чемпион мира в составе сборной Аргентины и основной голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес высказался об "Арсенале". Его слова приводит Фабрицио Романо.
"Думаю, я провел здесь, в "Арсенале", 10-11 лет".
"Я пришел сюда парнем, а ушел мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб".
"Я работал с Микелем и знаю, насколько он хорош".
????⚪️ Emi Martinez: “I think it was 10-11 years I was here at Arsenal”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2024
“I came here as a lad and left a man. I'll always love this club”.
“I've worked with Mikel and I know how good he is”. pic.twitter.com/RnfVtXkKye
Напомним, что в составе сборной Аргентины Мартинес победил на мундиале 2022 года. В финале турнира он отразил два удара в послематчевой серии пенальти и принес победу аргентинцам.
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