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Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности

Англия

Подопечные Гвардиолы могут добиться очередного клубного достижения

Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности

Фото: premierleague.com

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В 33-м туре АПЛ действующий победитель ЛЧ разгромил на Этихад Стедиум "Лутон" (5:1). Таким образом, "небесно-голубые" продлили домашнюю серию без поражений до 41-й встречи. Успешное шествие началось еще до катарского Чемпионата мира.

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42 поединка – именно столько длилась рекордная беспроигрышная серия команды на своем поле во всех соревнованиях. Удачный отрезок завершился в далеком 1921 году.

Отметим, что по итогам сезона 1920/21 "горожане" стали вице-чемпионами страны – это было одно из лучших выступлений МС в прошлом веке. Чтобы повторить серию без поражений, подопечным Гвардиолы нужно не проиграть "Реалу".

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Squawka (Х)
Опубликовал: Александр Симченко
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