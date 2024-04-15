Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности

В 33-м туре АПЛ действующий победитель ЛЧ разгромил на Этихад Стедиум "Лутон" (5:1). Таким образом, "небесно-голубые" продлили домашнюю серию без поражений до 41-й встречи. Успешное шествие началось еще до катарского Чемпионата мира.

42 поединка – именно столько длилась рекордная беспроигрышная серия команды на своем поле во всех соревнованиях. Удачный отрезок завершился в далеком 1921 году.

Отметим, что по итогам сезона 1920/21 "горожане" стали вице-чемпионами страны – это было одно из лучших выступлений МС в прошлом веке. Чтобы повторить серию без поражений, подопечным Гвардиолы нужно не проиграть "Реалу".