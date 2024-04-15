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Манчестер Юнайтед провёл переговоры с одним из лидеров Байера
Покинет ли "фармацевтов" новоиспечённый чемпион Германии?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Байера" Джереми Фримпонг может в скором времени перебраться в английскую Премьер-лигу.
По информации журналиста Кристиана Фалька, "Манчестер Юнайтед" уже провел переговоры с правым латералем о потенциальном трансфере. Отмечается, что сумма отступных за Фримпонга составляет 40 миллионов евро.
Помимо "МЮ",
???? Manchester United have held concrete talks with Jeremie Frimpong about a potential move.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 15, 2024
His release clause is £34m.
(Source: @CFBayern) pic.twitter.com/XkJ79GTn6C
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