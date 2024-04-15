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Манчестер Юнайтед провёл переговоры с одним из лидеров Байера

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Манчестер Юнайтед провёл переговоры с одним из лидеров Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Байера" Джереми Фримпонг может в скором времени перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации журналиста Кристиана Фалька, "Манчестер Юнайтед" уже провел переговоры с правым латералем о потенциальном трансфере. Отмечается, что сумма отступных за Фримпонга составляет 40 миллионов евро.

Помимо "МЮ", интерес к 23-летнему нидерландцу ранее проявлял ряд других грандов АПЛ. В текущем сезоне Фримпонг провёл 38 матчей в составе "Байера", в которых отличился 12 голами и 10 результативными передачами.

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Опубликовал: Александр Бураков
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