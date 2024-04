Манчестер Юнайтед провёл переговоры с одним из лидеров Байера

Защитник "Байера" Джереми Фримпонг может в скором времени перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации журналиста Кристиана Фалька, "Манчестер Юнайтед" уже провел переговоры с правым латералем о потенциальном трансфере. Отмечается, что сумма отступных за Фримпонга составляет 40 миллионов евро.

Помимо "МЮ", интерес к 23-летнему нидерландцу ранее проявлял ряд других грандов АПЛ . В текущем сезоне Фримпонг провёл 38 матчей в составе "Байера", в которых отличился 12 голами и 10 результативными передачами.

