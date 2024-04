Марсьяль покинет МЮ летом - форвард провёл в клубе девять сезонов

Антони Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед" после завершения сезона 2023-24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в ближайшие месяцы французский нападающий определился с дальнейшим местом продолжения своей карьеры. На данный момент 28-летний футболист сосредоточен на восстановлении после операции на паху, в связи с которой он не появляется на поле с декабря 2023 года.

На счету Марсьяля 19 матчей за "МЮ" в этом сезоне, в которых он забил два гола и оформил один голевой пас.

Ранее сообщалось , что француз связался с представителями миланского "Интера", чтобы договориться о переходе в клуб на правах свободного агента.

???????????? Anthony Martial will leave Man United at the end of the season, no doubts.



He’s gonna pick his fav option as next club in the coming months, now focused on recovery. pic.twitter.com/OXTQZziE8D