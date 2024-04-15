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Марсьяль покинет МЮ летом - форвард провёл в клубе девять сезонов

Англия
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Форвард уже ищет новую команду

Марсьяль покинет МЮ летом - форвард провёл в клубе девять сезонов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Антони Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед" после завершения сезона 2023-24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в ближайшие месяцы французский нападающий определился с дальнейшим местом продолжения своей карьеры. На данный момент 28-летний футболист сосредоточен на восстановлении после операции на паху, в связи с которой он не появляется на поле с декабря 2023 года.

На счету Марсьяля 19 матчей за "МЮ" в этом сезоне, в которых он забил два гола и оформил один голевой пас.

Ранее сообщалось, что француз связался с представителями миланского "Интера", чтобы договориться о переходе в клуб на правах свободного агента.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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