Марсьяль покинет МЮ летом - форвард провёл в клубе девять сезонов

Антони Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед" после завершения сезона 2023-24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в ближайшие месяцы французский нападающий определился с дальнейшим местом продолжения своей карьеры. На данный момент 28-летний футболист сосредоточен на восстановлении после операции на паху, в связи с которой он не появляется на поле с декабря 2023 года.

На счету Марсьяля 19 матчей за "МЮ" в этом сезоне, в которых он забил два гола и оформил один голевой пас.

Ранее сообщалось , что француз связался с представителями миланского "Интера", чтобы договориться о переходе в клуб на правах свободного агента.