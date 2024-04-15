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Марсьяль покинет МЮ летом - форвард провёл в клубе девять сезонов
Форвард уже ищет новую команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Антони Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед" после завершения сезона 2023-24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что в ближайшие месяцы французский нападающий определился с дальнейшим местом продолжения своей карьеры. На данный момент 28-летний футболист сосредоточен на восстановлении после операции на паху, в связи с которой он не появляется на поле с декабря 2023 года.
На счету Марсьяля 19 матчей за "МЮ" в этом сезоне, в которых он забил два гола и оформил один голевой пас.
Ранее
???????????? Anthony Martial will leave Man United at the end of the season, no doubts.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2024
He’s gonna pick his fav option as next club in the coming months, now focused on recovery. pic.twitter.com/OXTQZziE8D
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