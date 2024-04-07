Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надоело играть за красных дьяволов. Марсьяль определился, куда перейдет этим летом
Интер не против такого подкрепления
Getty Images/Global Images Ukraine
Антони Марсьяль может перейти в "Интер". Об этом сообщает Football Italia.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По имеющейся информации, французский нападающий связался с представителями Интера, чтобы договориться о переходе в клуб на правах свободного агента.
Напомним, за этот сезон 28-летний Марсьяль провел 13 матчей в рамках чемпионата Англии и забил 1 гол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Победы Зинченко и Миколенко, поражение Трубина в чемпионском дерби и исторический триумф Атлетика. Главные новости за 6-е апреля
- Борьба против Саудовской Аравии. Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку хотят скрасить неудачный сезон
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн