Надоело играть за красных дьяволов. Марсьяль определился, куда перейдет этим летом

Антони Марсьяль может перейти в "Интер". Об этом сообщает Football Italia.

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По имеющейся информации, французский нападающий связался с представителями Интера, чтобы договориться о переходе в клуб на правах свободного агента.

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Напомним, за этот сезон 28-летний Марсьяль провел 13 матчей в рамках чемпионата Англии и забил 1 гол.