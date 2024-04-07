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Надоело играть за красных дьяволов. Марсьяль определился, куда перейдет этим летом

Италия
Обновлено

Интер не против такого подкрепления

Надоело играть за красных дьяволов. Марсьяль определился, куда перейдет этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антони Марсьяль может перейти в "Интер". Об этом сообщает Football Italia.

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По имеющейся информации, французский нападающий связался с представителями Интера, чтобы договориться о переходе в клуб на правах свободного агента.

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Напомним, за этот сезон 28-летний Марсьяль провел 13 матчей в рамках чемпионата Англии и забил 1 гол.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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