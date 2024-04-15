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Эвертон Виталия Миколенко подал апелляцию на решение Премьер-Лиги

Англия

Клуб обжаловал снятие двух баллов

Эвертон Виталия Миколенко подал апелляцию на решение Премьер-Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" в этом сезоне пострадал от санкций, наложенных на клуб из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

По информации издания Sky Sports, "ириски" не согласны с последним штрафом от АПЛ и официально обжаловал снятие двух очков.

Напомним, что ранее в сезоне Премьер-лига сняла с Эвертона 10 очков, но позже смягчила наказание и вернула клубу 4 балла.

Ближайший матч "ирисок" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Челси". Старт - в 22:00.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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