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Эвертон Виталия Миколенко подал апелляцию на решение Премьер-Лиги
Клуб обжаловал снятие двух баллов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" в этом сезоне пострадал от санкций, наложенных на клуб из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
По информации издания Sky Sports, "ириски" не согласны с последним штрафом от АПЛ и официально обжаловал снятие двух очков.
Напомним, что ранее в сезоне Премьер-лига сняла с Эвертона 10 очков, но позже смягчила наказание и вернула клубу 4 балла.
Ближайший матч "ирисок" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Челси". Старт - в 22:00.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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