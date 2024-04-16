Девять голов за четыре матча. Коул Палмер - лучший бомбардир АПЛ

Коул Палмер забил четыре гола "Эвертону" и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров АПЛ, догнав Холанда. У вингера "Челси" - 20 голов и 9 ассистов за 28 матчей, у норвежца - 20 голов и 5 ассистов за 26 матчей.

Палмер в последних четырех матчах наколотил девять голов и отдал одну результативную передачу. Для молодого англичанина это самый результативный сезон в карьере.

Напомним, "Манчестер Сити" летом 2023 года продал своего воспитанника "Палмера" в "Челси" за 47 млн. евро, сейчас он оценивается в 55 млн. евро - по данным Transfermarket.