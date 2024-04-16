Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Девять голов за четыре матча. Коул Палмер - лучший бомбардир АПЛ
Рейтинг бомбардиров АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коул Палмер забил четыре гола "Эвертону" и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров АПЛ, догнав Холанда. У вингера "Челси" - 20 голов и 9 ассистов за 28 матчей, у норвежца - 20 голов и 5 ассистов за 26 матчей.
Палмер в последних четырех матчах наколотил девять голов и отдал одну результативную передачу. Для молодого англичанина это самый результативный сезон в карьере.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Эрлинг Холанд
|"Манчестер Сити"
|20 (4)
|26
|0.77
|2
|Коул Палмер
|"Манчестер Сити" / "Челси"
|20 (9)
|28
|0.71
|3
|Олли Уоткинс
|"Астон Вилла"
|19
|32
|0.59
|4
|Александер Исак
|"Ньюкасл"
|17 (4)
|24
|0.71
|5
|Мохамед Салах
|"Ливерпуль"
|17 (5)
|26
|0.65
|6
|Доминик Соланке
|"Борнмут"
|17 (1)
|32
|0.53
|7
|Сон Хын Мин
|"Тоттенхэм"
|15 (1)
|29
|0.52
|8
|Джеррод Боуэн
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|31
|0.48
|9
|Филип Фоден
|"Манчестер Сити"
|14
|30
|0.47
|10
|Букайо Сака
|"Арсенал"
|14 (5)
|30
|0.47
Напомним, "Манчестер Сити" летом 2023 года продал своего воспитанника "Палмера" в "Челси" за 47 млн. евро, сейчас он оценивается в 55 млн. евро - по данным Transfermarket.
Популярное сейчас
- ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Жирону и агента Довбика обвинили в финансовом скандале - есть реакция представителя форварда
- В Севастополе прозвучали взрывы, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
- Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа