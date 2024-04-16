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Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0)

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Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0)

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матчи 33-го тура АПЛ, "Челси" - "Эвертон" закончился со счетом 6:0. Михаил Мудрик провел 80 минут на поле, за это время у него 15 из 17 точных передач (88%), 2 выигранные борьбы за мяч. SofaScore поставил оценку 7.4, это средний результат в команде. Зрители "The Standart" поставили Мудрику 7 баллов за матч.

Виталий Миколенко "провалил матч и получил худшую оценку в команде (5.5) от SofaScore У него 27 точных передач из 39 (69%), 3 выигранные борьбы за мяч из 9 попыток. Читатели "ECHO" поставили Миколенко 3 балла за матч.
Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0) - изображение 1

Напомним, что на "Гудисон Парк" в первом круге чемпионата победу одержала команда Миколенко. Тогда матч "Эвертон" - "Челси" закончился со счетом 2:0.

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Виталий Миколенко Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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