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Покер Палмера. Челси - Эвертон 6:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Челси - Эвертон ⋉ 6:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Покер Палмера. Челси - Эвертон 6:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" одержал крупную победу на своём поле в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги над "Эвертоном" - 6:0.

Уже в первые полчаса игры хет-трик на свой счёт записал хавбек хозяев Коул Палмер. Во втором тайме англичанин оформил покер, ещё два гола "синих" забили Николас Джексон и Алфи Гилхрист.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 79 минут. Левый защитник Виталий Миколенко провел полный матч за "ирисок".

"Челси" занимает 9-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своём активе 47 очков. "Эвертон" находится в двух баллах от зоны вылета, и располагается на 16-м месте.

АПЛ, 33-й тур

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" — "Эвертон" 6:0

Голы: Палмер (13, 18, 29, 64, с пенальти), Джексон (44), Гилхрист (90+1)

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Источник:
Everton
Опубликовал: Александр Бураков
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